Will Smith si dimette come membro dell’Academy

Will Smith ha deciso di dimettersi come membro dell'Academy dopo lo schiaffo a Chris Rock durante gli Oscar 2022.

Dopo lo schiaffo a Chris Rock durante gli Oscar 2022 l’interprete Will Smith ha deciso di compiere un gesto importane: si ritira dall’Academy of Motion Pictures arts and sciences. Sembra che la decisione sia nata dopo che Will Smith ha appreso della possibile espulsione o sospensione da parte della stessa Academy.

Ecco come Will Smith si è espresso sul suo ritiro dall’Academy attraverso uno stato ufficiale:

Ho risposto direttamente all’Academy sulle possibili azioni disciplinari, e accetto tutte le conseguenze della mia condotta. Il mio comportamento durante la 94esima cerimonia è stato doloroso, scioccante, non perdonabile e inaccettabile. Ho fatto del male a Chris, alla sua famiglia, a tanti cari amici e persone amate, a tutti i partecipanti ed al pubblico a casa. Ho tradito la fiducia dell’Academy, ed ho tolto ad altri nominati e vincitori l’opportunità di celebrare il loro straordinario lavoro. Ho il cuore a pezzi. Mi dimetto da membro dell’Academy of Motion Pictures arts and sciences, ed accetto tutte le conseguenze del direttivo. Mi sto impegnando a lavorare su me stesso in maniera tale che la violenza non arrivi nuovamente a sopraffarmi.

Ricordiamo che il 18 aprile l’Academy si esprimerà sulle eventuali azioni disciplinari da prendere nei confronti di Will Smith.