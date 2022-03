Will Smith colpisce Chris Rock durante gli Oscar: cos’è successo?

Al netto di una delle serate più deboli di tutta la sua storia, gli Oscar 2022 hanno involontariamente fornito un momento di inattesa tensione: a un certo punto Will Smith si è alzato dal suo posto, ha raggiunto Chris Rock sul palco nel momento della premiazione del miglior documentario e l’ha violentemente schiaffeggiato in seguito a una battuta che l’attore e comico aveva indirizzato alla moglie, Jada Pinkett Smith.

È stato tutto così surreale che la sicurezza non è intervenuta, pensando inizialmente a uno sketch precedentemente convenuto. Rock, difatti, ha fatto una battuta (piuttosto infelice) sul fatto che l’attrice avesse i capelli corti e fosse così pronta a recitare in un eventuale “Soldato Jane 2”, ipotetico sequel del film di Ridley Scott del 1997 con protagonista una Demi Moore dai capelli rasati.

Smith sembra inizialmente divertito ma, pochi secondi dopo, si alza dal posto, raggiunge il collega con passo deciso e gli rifila una sberla, per poi tornare al posto, esortando pesantemente il comico a non citare più la moglie a sproposito.

Chris Rock, incredulo, ha risposto che lo avrebbe fatto e ha definito il momento “la più grande notte nella storia della tv”.

La serata è proseguita quasi come se nulla fosse, a livello pubblico, anche se numerose sono state la persone che hanno conferito, più o meno privatamente, con le due parti: Denzel Washington in primis. È poi giunto il momento dell’Oscar al miglior attore, vinto dallo stesso Smith, che non ha nascosto l’emozione e ha imbastito un discorso di accettazione che comprendeva fortemente quanto appena successo, paragonando il suo personaggio, Richard Williams, a sé stesso, ovvero come un “feroce difensore della propria famiglia”.

Rock ha deciso di non sporgere denuncia per l’accaduto, ma non è detto che la cosa non avrà ulteriore risonanza in ospitate e interviste nei prossimi giorni.

