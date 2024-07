Un fenomeno incredibile e davvero tanto straordinario si è verificato la notte di Natale del 2022 quando dalla Terra gli scienziati hanno avuto modo di assistere ad un’aurora molto particolare. Proprio in tale occasione infatti una grandiosa aurora boreale è riuscita ad illuminare il cielo dando luogo ad un vero e proprio spettacolo di luci.

Uno spettacolo che, come già anticipato in precedenza, gli scienziati hanno avuto modo di osservare dalla Terra come mai accaduto prima. Tale aurora di pioggia polare si è infatti rivelata un fenomeno assolutamente raro oltre che davvero tanto affascinante. Ma, come mai si è verificato tutto ciò? Prima di rispondere a tale domanda, occorre chiarire come sono solite formarsi le aurore. A tal proposito, possiamo quindi affermare che queste, conosciute semplicemente come “luci del Nord” sono solite formarsi quando si verifica l’interazione tra le particelle cariche che provengono dal Sole e il campo magnetico terrestre.

Proprio tale processo favorisce la trasformazione di tali particelle in fantastici spettacoli luminosi che possono assumere non solo diverse forme ma anche diversi colori. Quello che è accaduto la notte di Natale del 2022 è stato però diverso, si è trattato di un evento più raro in quanto si è trattato di pioggia polare del Polo Nord.

Quando si verifica l’aurora di pioggia polare

Quando e come si verifica l’aurora di pioggia polare? La risposta è in realtà più semplice di quanto immaginato. Questa si verifica esattamente quando gli elettroni energetici, che derivano dalla colonna solare, arrivano a colpire l’atmosfera terrestre.

Questo fenomeno è raro perché è difficile che gli elettroni arrivino in quantità tale da poter generare un bagliore facilmente visibile dalla Terra. Questo però è accaduto nel dicembre del 2022 quando per ben 28 ore il flusso del vento solare si è ridotto al minimo consentendo agli elettroni della pioggia polare di poter arrivare sulla Terra senza particolari difficoltà.