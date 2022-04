Elon Musk tenta l’impossibile: portare il tasto ‘edit’ su Twitter

Nella giornata di ieri Elon Musk ha acquistato oltre il 9% delle quote di Twitter, con un’operazione costata oltre 3 miliardi e premiata dal mercato: le azioni del social network hanno rapidamente guadagnato oltre il 20%.

Forte delle sue quote, ora l’imprenditore si prepara a promuovere i primi grandi cambiamenti all’interno del social network. Oggi Musk ha lasciato intendere di voler finalmente portare il tasto ‘edit’ su Twitter.

Twitter è l’unico social network a non consentire la modifica dei commenti e dei post dopo la loro pubblicazione. In altre parole: non c’è modo di correggere un errore di battitura e gli utenti devono ogni volta cancellare e ripubblicare il post. Gli utenti di Twitter chiedono da anni di introdurre questa banalissima ed essenziale funzionalità, ma non sono mai stati accontentati.

Nonostante Elon Musk sia l’azionista individuale più grande di Twitter, l’imprenditore non ha la maggioranza delle quote. Può limitarsi ad utilizzare la sua posizione per presentare proposte e votare quelle presentate dal CdA, ma nulla di più.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

«Volete che venga introdotta la possibilità di modificare i post?», si legge in un sondaggio pubblicato da Elon Musk. Due opzioni: ‘no’ e ‘yse’ (sic). Il post è stato condiviso anche da Parag Agrawal, il nuovo amministratore delegato di Twitter, che, scherzosamente, ha aggiunto: «votate con cautela, gli effetti di questo sondaggio saranno importanti».