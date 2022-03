Netflix aprile 2022: i film e le serie TV in arrivo sulla piattaforma

Ecco le novità di aprile 2022 in arrivo su Netflix, tra film e serie TV disponibili: da Better Call Saul 6 a Venom: La Furia di Carnage.

Come ogni fine mese Netflix ha condiviso un video che presenta tutti i film e le serie TV in arrivo sulla piattaforma per il mese seguente: ecco perciò tutte le novità che arriveranno su Netflix ad aprile 2022, mostrate attraverso un filmato.

Spiccano tra i vari contenuti l’ultima stagione di Better Call Saul, e le ultime puntate di Ozark 4 tra gli originals, mentre tra i contenuti dedicati a prodotti acquisiti sono presenti Venom: La Furia di Carnage e le otto stagioni di The Vampire Diaries.

Ecco il video con le novità su Netflix di aprile 2022.

Qui sotto, invece, è presente l’elenco dei film e delle serie TV in arrivo su Netflix ad aprile 2022 con le rispettive date indicate:

01/04 Apollo 10 e mezzo

01/04 Lara Croft: Tomb Raider

06/04 Michela Giraud: La verità, lo giuro!

07/04 Ritorno allo spazio

08/04 Elite Stagione 5

08/04 The In Between – Non ti perderò

08/04 Metal Lords

14/04 Ovosodo

15/04 Choose or Die

15/04 Young Sheldon Stagioni 1-4

16/04 Venom: La furia di Carnage

19/04 Better Call Saul Stagione 6 Parte 1

19/04 💥 Pacific Rim: The Black stagione 2

20/04 ❓Russian Doll Stagione 2

20/04 🤫 La svolta

22/04 🌇 Selling Sunset Stagione 5

22/04 🚕 Taxi Driver

27/04 🎥 I segreti di Marylin Monroe: i nastri inediti

28/04 ☁️ Bubble

29/04 💸 Ozark Stagione 4 Parte 2

29/04 💕 Grace and Frankie Stagione 7

30/04 🩸 The Vampire Diaries Stagioni 1-8