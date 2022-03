Michela Giraud: un’anteprima dello spettacolo di Netflix che uscirà il 6 aprile

Dopo aver conquistato il pubblico grazie alla sua presenza nella prima stagione di LOL: Chi Ride è fuori, l’attrice comica Michela Giraud approda su Netflix, e lo fa con uno speciale intitolato La verità, lo giuro!, che arriverà sulla piattaforma streaming il 6 aprile.

Ecco l’anteprima dello speciale Netflix con Michela Giraud.

Questa è la descrizione offerta dalla piattaforma streaming:

Dal palco del Vinile, a Roma, rigorosamente in piedi, da sola, davanti al suo pubblico, Michela Giraud racconta la sua verità, attraverso il punto di vista forte e autoironico che la contraddistingue da sempre. Racconti di vita vissuta, la sua infanzia e il rapporto con sua sorella, l’adolescenza, l’adattamento alla popolarità, gli stereotipi della vita e come è possibile abbatterli. Un viaggio nell’irriverente mondo di Michela Giraud, da intraprendere senza libretto di istruzioni.

Ricordiamo che Michela Giraud nel 2015 è entrata a far parte del cast di Colorado, e poi in CCN – Comedy Central News di Comedy Central. Successivamente ha fatto parte del programma di J-AX intitolato Sorci Verdi, ed ha ricoperto il ruolo di autrice per Quelli che Il Calcio. Per quanto riguarda la carriera cinematografica, la Giraud è apparsa nel film I babysitter.