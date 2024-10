Shenzhen ha celebrato il 1° ottobre, Giornata Nazionale della Cina, con uno spettacolo aereo senza precedenti che ha stabilito un nuovo record mondiale per il maggior numero di droni impiegati in una singola esibizione.

Con un totale di 10.197 droni, lo show ha illuminato il cielo sopra lo Shenzhen Bay Park, superando il precedente record di 7.598 droni stabilito appena un mese prima.

Shenzhen, una delle città simbolo del settore tecnologico cinese e sede di colossi come DJI, ha offerto uno spettacolo che ha stupito non solo per la sua vastità, ma anche per la precisione e l’innovazione tecnica. I droni, coordinati in modo sincronizzato, hanno creato figure tridimensionali mozzafiato, tra cui uccelli arcobaleno e fulmini, culminando in una rappresentazione 3D della stessa città di Shenzhen.

L’utilizzo di oltre 10.000 droni, ciascuno considerato un “pixel volante”, ha trasformato il cielo in una enorme tela, in cui le luci e i colori dei droni hanno dato vita a scene dinamiche e autentiche opere d’arte. Sebbene il movimento dei droni in volo appaia ancora piuttosto lento, gli effetti visivi risultano particolarmente impressionanti, grazie all’uso creativo delle luci che si accendono e si spengono per simulare il movimento.

Go talk to anyone in the military and ask what they’re most afraid of. Doesn’t matter what they do—infantry, aviation, navy, intel, special ops, logistics, or anything else. They’ll all tell you it’s this. pic.twitter.com/wmh7Dk8RJU — Robert Sterling (@RobertMSterling) September 30, 2024

Fortunatamente, questo evento da record è stato ripreso da diversi video, permettendo anche al resto del mondo di ammirarlo. Come segnalano gli esperti, questa tecnologia ha un potenziale che esce dai confini dell’intrattenimento: l’uso di droni agili coordinati tra di loro potrebbe avere importanti applicazioni anche nel campo della logistica e in quello militare.