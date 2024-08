Ricevere del cibo, bevande o altri beni dopo l’escursione sulla Grande Muraglia Cinese è possibile? Adesso si, grazie a Meituan ovvero la società cinese che si occupa della consegna di cibo a domicilio. A rivelarlo è stato lo stesso colosso cinese precisando che il servizio di droni, annunciato proprio la scorsa settimana, sarà impegnato nella consegna di cibo o altri beni come ad esempio le forniture mediche, anche in quella che può essere definita una zona remota del vecchio monumento. E di preciso nella periferia di Pechino.

Quella legata alla consegna tramite droni è una tendenza che tende a crescere e a svilupparsi ogni giorno sempre di più. E proprio la Cina può essere considerata il produttore ed esportatore di droni per uso civile più grande al mondo. Questo servizio infatti rende possibile e comodo non solo consegnare cibo o altri prodotti comodamente alle persone che vivono in città. Ma, soprattutto, rende possibile offrire lo stesso servizio anche alle persone che invece si trovano in zone rurali non facili da raggiungere.

Droni per la consegna di cibo e bevande sulla Grande Muraglia Cinese

Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il percorso svolto dai droni andrà ad estendersi dal tetto di un hotel presente nelle vicinanze a una torre di guardia ubicata invece sull’estensione meridionale di Badaling. Tale estensione è di solito soggetta a temperature roventi motivo per il quale non sono presenti delle strutture commerciali. I droni quindi potrebbero rivelarsi di grande aiuto.

Sulla questione si è espresso il direttore delle relazioni pubbliche del settore droni ovvero Yan Yan rivelando che grazie all’utilizzo dei droni sarà possibile effettuare delle consegne in soli 5 minuti di viaggio. Al contrario, a piedi, potrebbero volerci addirittura 50 minuti. Meituan è inoltre intervenuta sulla questione rivelando che i droni hanno anche la capacità di volare con vento e pioggia moderata. E sono in grado di trasportare, per ogni viaggio, fino a 2,3 kg ovvero 5 libbre circa. Parlando dei costi invece possiamo dire che la tariffa per la consegna è di 4 yuan, ovvero 56 centesimi.