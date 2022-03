Better Call Saul 6: trailer dell’ultima stagione del popolare serial

Qualsiasi cosa accada, sarà sorprendente: questa è la promessa degli autori di Better Call Saul 6, stagione finale del popolare spin-off di Breaking Bad in arrivo su AMC ad aprile con il primo episodio.

Secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter, Better Call Saul 6 sarà diviso in due parti, con i primi sette episodi che verranno distribuiti tra aprile e maggio, mentre i restanti sei usciranno dall’11 luglio. Si tratta di una divisione che permetterà al telefilm di concorrere per gli Emmy sia quest’anno che durante il 2023.

L’ultima stagione si è conclusa con Lalo in cerca di vendetta dopo essere sfuggito a un assassinio provocato da Gus e dopo aver scoperto che il suo socio Nacho Varga lo aveva tradito. A partire da questa stagione, Better Call Saul si svolge nel 2004, quattro anni prima del pilot di Breaking Bad.

Leggi anche: