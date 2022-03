Choose or Die: il trailer del film Netflix sul gioco maledetto che uscirà il 15 aprile

Il trailer di Choose or Die, un film di Netflix dedicato ad un gioco maledetto degli anni Ottanta, in uscita sulla piattaforma streaming il 15 aprile.

Netflix ha pubblicato il trailer del film Choose or Die, un lungometraggio basato sulla scoperta di un gioco capace di mischiare il virtuale con la realtà, portando i personaggi a scegliere tra varie opzioni per far avanzare il loro percorso videoludico, capace però di provocare terribili conseguenze.

Ecco il trailer di Choose or Die.

Al centro della storia troviamo una programmatrice informatica, interpretata da Iola Evans, che si ritrova ad avere a che fare con un videogioco per il computer degli anni Ottanta chiamato Curs>r. Avviando il gioco la protagonista si troverà ad affrontare delle situazioni che la porteranno a muoversi lungo la città, confrontandosi con degli eventi terribili. A supportarla ci sarà un personaggio interpretato da Asa Butterfield (il protagonista di Sex Education), che si metterà anch’esso alla prova con questa sfida.

Nel film è accreditato anche Robert Englund, il mitico interprete di Freddy Krueger nella saga di Nightmare, che però non compare direttamente nel trailer, e che potrebbe essere solo la voce narrante di Choose or Die.

Il film verrà distribuito sulla piattaforma streaming Netflix il 15 aprile.

