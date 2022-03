iPhone 13 non si ferma, ancora numeri record per Apple

Delle recenti analisi hanno avuto modo di confermare che oltre al successo previsto per gli appena svelati iPhone SE 3, anche gli iPhone 13 non accennano a fermarsi.

Come da poco confermato grazie a Wedbush, che ha rilasciato una nota per i clienti, Apple sta continuando a ottenere dei risultati davvero da record. Parliamo della compagnia che ha avuto modo di lanciare i suoi iPhone 13 a settembre dello scorso anno, ottenendo sin da subito un successo a dir poco smisurato per i gioiellini, che infatti sono stati acquistati in massa da moltissimi utenti.

I telefoni in questione non hanno però smesso di attirare l’attenzione del pubblico anche a molteplici mesi da quando sono arrivati sul mercato, ed è per via di ciò che – nonostante la carenza di scorte abbia leggermente impattato sui risultati – Apple ha continuato a mantenere il suo successo anche nel corso del 2022.

Per quel che riguarda gli iPhone SE 3 del 2022 con supporto al 5G si parla di 30 milioni di unità che dovrebbero venire vendute, confermando quindi dei numeri da record anche per la serie budget appena migliorata grazie al nuovo gioiellino appena giunto sul mercato. Le analisi indicano che iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, almeno considerando il primo quarto del 2022 ormai quasi concluso, sono stati tra i dispositivi maggiormente acquistati da parte degli utenti, con un ciclo che sembra il più forte dal debutto nel 2015 di iPhone 6s e 6s Plus.

Resta da vedere come la situazione si evolverà nel corso dei prossimi mesi, con la compagnia che ha già avuto modo di annunciare nuovi dispositivi per il 2022, e avrà di sicuro modo di svelare le novità per quel che riguarda gli iPhone nel mese di settembre, che magari riusciranno a superare ancora nuovi record dell’azienda. Abbiamo parlato delle ultime anticipazioni in merito ai SoC che dovrebbero venire inclusi negli iPhone 14 nell’articolo a cui potete accedere da qui.