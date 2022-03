iPhone 14 e 14 Max con A16 Bionic, ma sarà simile agli A15 secondo un leaker

Un leaker ha parlato di come Apple con i suoi iPhone 14 e 14 Max possa optare per degli A16 Bionic che sono all'effettivo semplici rebrand degli A15.

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha di recente avuto modo di parlare di come solamente iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max potrebbero presentarsi con dei nuovi SoC all’interno, con gli ulteriori modelli della serie che invece potrebbero presentarsi con gli A15 Bionic già visti nella serie degli iPhone 13. Anche il noto insider Mark Gurman aveva parlato della questione, seppur attualmente un nuovo report sia arrivato e proponga una situazione leggermente diversa.

Parliamo di informazioni che giungono da LeaksApplePro, noto leaker abbastanza affidabile che sulle pagine di iDrop News ha confermato che la versione base e quella Max avranno gli stessi chip dello scorso anno. Ovviamente parliamo di informazioni non ufficiali che vanno prese con le pinze, e che indicano anche che il colosso di Cupertino sarebbe in difficoltà per la produzione dei chip A16 e degli M2, e che per via di ciò abbia difficoltà a staccarsi da Intel.

A quanto pare i nuovi dispositivi saranno creati con il processo a 4nm di TSMC, il quale ha ora capacità limitata ed è stato utilizzato principalmente per gli M2. Tuttavia, pare che la compagnia abbia intenzione di modificare i nuovi A15 e chiamarli A16, con un vero e proprio rebranding, optando invece per gli A16 Pro per i dispositivi di questo tipo, abbattendo di conseguenza i costi e portando delle performance migliori con i due dispositivi della serie con i nuovi SoC. Questi non sarebbero ovviamente deludenti rispetto agli altri, viste le ancora ottime potenzialità degli A15.

Con il lancio che immaginando che il colosso continui per la sua strada dovrebbe arrivare nel corso del mese di settembre 2022, non ci resterà che vedere come la situazione si evolverà, sperando che Apple abbia presto modo di parlare in via ufficiale della situazione.