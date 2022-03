Apple lavora ad un nuovo abbonamento con iPhone e servizi: lo smartphone si cambia ogni anno

Apple lavora ad un 'abbonamento omnibus' per cambiare iPhone ogni anno, pagandolo mese per mese, e ricevendo anche tutti i servizi premium come Apple Music e iCloud.

Cambiare iPhone ogni anno, pagandolo mese per mese e ricevendo anche tutti i servizi premium di Apple — come Arcade, iCloud e Apple Music.

Apple starebbe valutando un nuovo abbonamento omnibus, un bundle ricchissimo con tutto quello che un utente può desiderare. Concettualmente, si tratterebbe di una proposta molto simile a quella del Pixel Pass di Google o di Xbox All Access di Microsoft.

Non solo iPhone: Apple potrebbe declinare la sua offerta in più formule, includendo anche Apple Watch e iPad. La costante è che l’utente è libero di consegnare, di anno in anno, il device in uso per ricevere il modello appena uscito. Forse addirittura saltando la fila, e quindi ricevendo i nuovi iPhone prima di tutti gli altri clienti.

A dare la notizia è Bloomberg, ma inutile sottolineare che si tratta di un’indiscrezione che non ha ancora ricevuto una conferma ufficiale da parte di Apple. Di certo si tratterebbe di un bundle accattivante, che potrebbe interessare molti fan della mela morsicata. Ma a quale prezzo?

Bella domanda, soprattutto se consideriamo che Apple One, il bundle che include tutti i servizi in abbonamento di Apple (e solo quelli, niente hardware!), costa da 14,95 a 28,95 euro al mese, a seconda del piano scelto.

Secondo Bloomberg questa sarebbe una questione ancora aperta. Apple non avrebbe ancora deciso un prezzo in grado di coniugare da una parte la convenienza che si aspettano i consumatori, e dall’altra l’ovvia necessità di produrre utili. Quello che sembra certo è che ci saranno abbonamenti con prezzi diversi, in modo da dare al consumatore la possibilità di scegliere l’iPhone e il taglio di memoria che preferisce.

Il nuovo servizio potrebbe debuttare già entro la fine del 2022 o ad inizio 2023. Insomma, questione di pochi mesi e ne sapremo di più.