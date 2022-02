Il Pixel Pass arriva in Europa: abbonamento all-in-one con smartphone e servizi di Google

Il Pixel Pass sta per arrivare in Europa: la formula include uno smartphone Pixel a scelta dell'utente e tutti i servizi di Google, incluso YouTube Premium.

Gli abbonamenti di Google e uno smartphone Pixel a scelta dell’utente, con possibilità di cambiarlo ogni due anni. La formula Pixel Pass arriva anche in Europa. Google ha registrato il marchio del servizio presso l’EUIPO, l’ufficio brevetti europeo.

L’abbonamento negli USA è già disponibile da tempo. Dall’altra parte dell’oceano si pagano 45 dollari al mese per ricevere un Pixel 6 e un pacchetto con tutte le sottoscrizioni premium di Google, che per comodità riassumiamo nell’elenco seguente:

Google One, 200 GB al mese di archiviazione in cloud

YouTube Premium

YouTube Music Premium

Google Play Pass

assicurazione Preferred Care

È ovviamente possibile optare per il Pixel 6 Pro, ma in quel caso il costo dell’abbonamento sale a 55 dollari al mese. Va segnalata anche la possibilità di dare in permuta il vecchio smartphone, e in quel caso il valore dell’usato si detrae dalle rate mensili del piano.

Google non ha ancora annunciato il debutto del servizio in Europa, ne consegue che non conosciamo ancora il suo prezzo in euro. Inoltre la lista dei servizi inclusi potrebbe variare un po’ rispetto a quanto offerto negli USA.

La registrazione del brand in Europa non implica necessariamente che Pixel Pass sarà disponibile fin da subito anche in Italia. Anzi, a dirla tutta, se il servizio dovesse debuttare inizialmente solamente in una piccola lista di paesi selezionati (come i soliti Germania, Francia e UK) ma non da noi, ne saremmo molto pochi stupiti. Basti pensare a quanto abbiamo dovuto aspettare per il debutto in Italia di altre offerte simili, come nel caso dell’abbonamento Xbox All Access.