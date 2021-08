Xbox All Access arriva anche in Italia: 32,99€/mese per la Xbox Series X + 24 mesi di Game Pass Ultimate

Arriva anche in Italia Xbox All Access: acquista una console di nuova generazione, tra Xbox Series X e Series S, e l'abbonamento Game Pass Ultimate in 24 rate.

Il programma Xbox All Access arriva finalmente anche in Italia. L’offerta consente di abbinare l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate ad una console Xbox a scelta. Con un unico piano mensile si ottiene quindi sia la console di nuova generazione, sia tutto il necessario per godere al massimo dell’offerta di servizi di Microsoft.

Il servizio è già attivo da anni all’estero, ma non era mai stato portato in Italia. Per il nostro paese, Microsoft ha scelto come partner Gamestop: l’unico modo per attivare l’offerta è attraverso il sito della catena specializzata. Trovate la pagina ufficiale con tutti i dettagli a questo link.

Tecnicamente, Xbox All Access è un piano di finanziamento. Il cliente dilazione l’acquisto della console con un pagamento in 24 rate. La console non è in comodato d’uso, ma viene acquistata dal cliente.

Il piano mensile per acquistare la nuova Xbox Series X assieme a 24 mesi di Game Pass Ultimate costa 32,99€ al mese, mentre per portarsi a casa una nuova Xbox Series S bisogna pagare 24,99€ al mese. Anche in quest’ultimo caso l’offerta include sia la console, sia l’abbonamento e si parla sempre di un finanziamento in 24 rate. Il finanziamento è offerto dall’azienda Younited.

L’abbonamento da 24 mesi ad Xbox Game Pass Ultimate verrà consegnato al cliente direttamente all’accensione della nuova console, grazie al servizio Digital Direct di Microsoft.