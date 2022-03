Umma: prima clip dal film horror con Sandra Oh prodotto da Sam Raimi

L’horror di stampo orientale si mescola con quello occidentale in Umma, nuovo film horror di Sony Pictures con Sandra Oh, diretto da Iris K. Shim e prodotto da Sam Raimi. Il film arriva oggi nelle sale cinematografiche statunitensi, mentre non c’è ancora una data per il nostro paese.

“Umma” in coreano, vuol dire “madre” ed esemplifica la minaccia del film: lo spirito maligno della madre della protagonista, che si insinua nella altrimenti tranquilla vita di campagna di Amanda (Sandra Oh) e della figlia (Fivel Stewart). Quali saranno le conseguenze di questa malefica presenza? Perché Amanda sente di star diventando come la sua vendicativa madre?

