Pantafa: due nuove clip dal film horror con Kasia Smutniak

Si intitola Pantafa il nuovo, inquietante horror in arrivo nelle sale cinematografiche italiane domani, 30 marzo: l’incubo del titolo deriva direttamente dal folklore italico, solo recentemente fatto coincidere a livello scientifico con la cosiddetta “Paralisi nel sonno”. La pellicola di Emanuele Scaringi, in sala grazie a Fandango, ha nel cast Kasia Smutniak, Greta Santi, Mario Sgueglia, Betti Pedrazzi, Mauro Marino, Giuseppe Cederna e Francesco Colella: vi presentiamo oggi due nuove clip ufficiali, “Marta Dance” e “Pantafa attacca Marta”.

La Pantafa è una nota leggenda popolare, conosciuta anche con altri nomi a seconda delle zone della penisola: si tratta di una creatura che si siede sul petto e ruba il respiro alla vittima. Il folklore italiano è popolato da numerose leggende (a volte spaventose) che fanno parte della nostra cultura, e che rappresentano uno dei modi principali con cui esorcizzare il male e le paure. La Pantafa è la raffigurazione del mostro, la rappresentazione del male… l’incarnazione della nostra parte più buia.

Sinossi del film:

Marta si trasferisce insieme a sua figlia Nina in un paesino di montagna, Malanotte. La bambina, da qualche tempo, soffre di paralisi ipnagogiche, un disturbo del sonno che può portare ad avere stati allucinatori, dunque Marta ha pensato che un po’ di aria di montagna e la lontananza dalla frenesia cittadina potessero giovare alla piccola. La casa in cui si trasferiscono, però, è tutt’altro che accogliente e per le strade di Malanotte non si vedono mai bambini. I sintomi di Nina cominciano a peggiorare già dalla prima notte, e la bambina fa incubi sempre più vividi, in cui una figura spettrale le si siede sul petto, la immobilizza e le ruba il respiro. Per Marta, madre sola in un paese che le appare sempre più sinistro, sarà ogni giorno più difficile trovare il modo di fare la cosa migliore per la sua bambina.

