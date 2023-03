Evil Dead per Sam Raimi era un titolo stupido

Sam Raimi è divenuto popolare grazie alla realizzazione della saga horror di Evil Dead, in Italia ribattezzato come La Casa. Ma per il filmmaker il titolo originale gli è inizialmente sembrato tutt’altro che azzeccato, al punto da aver dichiarato che fosse stupido.

Ecco le sue parole:

Il titolo originale era The Book of Dead, ma l’agente che ha venduto il film, Irvin Shapiro, disse a me, Rob e Bruce che bisognava cambiarlo. Diceva che non avevamo possibilità di gestire spazi pubblicitari con cinque parole, e che perciò Dead poteva restare, e che al 101% si poteva intitolare Dead, o Evil Dead.

E poi ha continuato:

Ho pensato subito che fosse il peggiore titolo mai sentito nella mia vita. Faceva schifo. Come può esserci qualcosa capace di definirsi malefica e morta? Ho pensato fosse stupido. Ho scelto il titolo meno peggio, arrivati a quel punto. Ma oggi lo apprezzo, direi che è buono.

Sappiamo tutti il successo che ha riscosso Evil Dead, al punto da diventare un vero e proprio franchise. E prossimamente uscirà il nuovo capitolo Evil Dead Rise.