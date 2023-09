Karate-do: Il Cammino di Sandra Sánchez – Una clip esclusiva di Lega Nerd

Rakuten TV lancia Karate-do: Il Cammino di Sandra Sánchez, un documentario che racconta la storia della campionessa olimpica di karate, che sarà disponibile sulla piattaforma dal 21 settembre. Lega Nerd vi offre una clip esclusiva del progetto.

Ecco la clip esclusiva di Lega Nerd.

La storia segue il viaggio di Sandra Sánchez e di come sia riuscita a superare ogni ostacolo per diventare una straordinaria sportiva. Dopo un lungo e combattuto passaggio alla squadra nazionale, ha dovuto lasciare il prestigioso High-Performance Centre per stare vicino alla madre, dopo che le era stato diagnosticato un cancro. In quel periodo, però, le paure e i dubbi sulle sue capacità l’hanno sopraffatta. Ed in quei momenti difficili, ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle a Madrid per iniziare un nuovo viaggio in Australia.

Il ritorno a casa di Sandra risveglia il suo amore per il karate e il suo desiderio di diventare la campionessa spagnola. Trovando un allenatore come Jesús del Moral, coronerà con lui anche un sogno d’amore. Uno dei momenti chiave del documentario sono i retroscena della sua vittoria olimpica a Tokyo 2020.

Sandra stessa racconta con le sue parole come è diventata un’atleta stimata nello sport spagnolo, e non mancano interviste dei suoi amici più cari e della sua famiglia.

Il documentario è diretto da José Manuel Alfaro Lorenzo e prodotto da Doble Once Filmmakers (11:11) in associazione con OÉOÉ Marketing.

Karate-do: Il Cammino di Sandra Sánchez sarà disponibile su Rakuten TV dal 21 settembre, proposto come Rakuten Originals.