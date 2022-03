Apple TV+ torna a crescere, il sorpasso su HBO Max è vicino?

Apple TV+ sta finalmente tornando a crescere, occupando nuove quote di mercato. Lo rivela un'indagine di Just Watch.

Apple TV Plus è ancora la pecora nera dell’industria dello streaming? Non proprio, anzi. Secondo la piattaforma JustWatch – una sorta di Google dello streaming, per vedere quale film è disponibile dove -, Apple TV+ sarebbe ad un passo da sorpassare HBO Max, il servizio del gigante dietro a produzioni del calibro di Game of Thrones e Boardwalk Empire.

JustWatch segnala una situazione in rapido miglioramento per Apple, che starebbe finalmente tornando a conquistare nuove quote di mercato. AppleTV+ può contare su un market share del 7% contro il 5,6% che aveva a luglio del 2021. Il gap rispetto ai big del settore è comunque ancora importante: Disney+, ad esempio, detiene un market share del 17,6%.

HBO Max è passato dall’5% all’8% in pochi mesi. Il futuro è piuttosto promettente: lo scorso ottobre la piattaforma ha annunciato l’imminente debutto in diversi paesi europei, tra cui anche l’Italia. Insomma, c’è margine per crescere ancora.

Ricordiamo che inizialmente Apple offriva 6 mesi di prova gratuita del suo servizio on-demand con l’acquisto di uno qualsiasi dei suoi prodotti più popolari – iPhone e iPad inclusi -, ma che recentemente l’azienda ha ridotto la prova gratuita a solamente 3 mesi.

Apple TV+ è anche incluso nel bundle All One, abbonamento che include ad una tariffa scontata tutti gli altri servizi principali di Apple, inclusi Apple Music e Fitness+.