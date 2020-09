Apple One: cosa c’è da sapere sul bundle con tutti gli abbonamenti

Apple One è finalmente arrivato, un unico bundle con tutti i servizi in abbonamento di Apple. Il risparmio c’è, vediamo di quanto e quali sono i servizi che non arriveranno in Italia.

Ieri Apple ha presentato anche il pacchetto Apple One, include tutti gli abbonamenti principali (come Apple Music e Apple TV+, ma non solo) ad un prezzo contenuto. Quanto risparmia? Vediamo nel dettaglio i prezzi italiani.

Partiamo dalle basi: Apple One sarà disponibile in due “tagli”, ossia in una formula individuale e una per famiglia, con la possibilità di condividere servizi e spesa con altre cinque persone.

Apple One costa 14,95€ al mese, i servizi inclusi sono i seguenti:

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

50GB su iCloud

Complessivamente, se si scegliesse di abbonarsi singolarmente a ciascuno dei servizi, la spesa arriverebbe a 20,96€. Un risparmio esatto di 6,01€, davvero niente male.

Se si ha la possibilità di condividere il servizio con altre cinque persone, inutile dirlo, il risparmio diventa decisamente importante. Il piano Apple One Famiglia costa, infatti, 19,95€ al mese ed include:

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

e 200GB su iCloud

Davvero niente male. Nel frattempo, la nuova soluzione all-in-one di Apple non piace esattamente a tutti. Alcune aziende concorrenti sono già sul piede di guerra, come Spotify, che con Apple ha già un contenzioso aperto da tempo.

Spotify ha accusato Apple di usare ‘ancora una volta’ la sua posizione dominante sul mercato per danneggiare le aziende concorrenti e, quindi, anche i consumatori. Secondo Spotify il nuovo bundle Apple One dovrebbe ricevere l’attenzione degli antitrust.

Vale infine la pena di sottolineare che ieri, dal palco dello Steve Jobs Theatre, Apple ha presentato anche una terza formula chiamata Apple One Premier. Include altri servizi, ma non arriverà (almeno nell’immediato e forse mai) in Italia. Questo perché Apple News+ e il nuovo servizio Apple Fitness non sono disponibili nel nostro Paese.

Apple One Premier include i seguenti servizi:

Apple Music Family

Apple TV+

Apple Arcade

Cloud storage, 2TB

Apple News+: $9.99

Apple Fitness+: $9.99

Negli USA costa $29.95 al mese, e il risparmio è enorme (quasi 20$ in meno al mese rispetto alla sottoscrizione individuale).

