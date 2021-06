Apple TV+: stop ai 12 mesi di abbonamento gratuito acquistando un iPhone, la prova scende a 3 mesi

Cambio di strategia per Apple TV+, la piattaforma on-demand in streaming della mela morsicata. Fino ad oggi Apple aveva puntato sugli abbonamenti gratuiti per far conoscere i suoi contenuti originali agli utenti, una strategia che si è dimostrata insoddisfacente. «Apple ha il numero di annullamenti post-periodo di prova più alto del settore», aveva detto l’ex CEO di Netlix Marc Randolph.

Acquistando uno dei prodotti in promozione di Apple – tra iPhone, iPad e Apple TV – si aveva diritto a ben 12 mesi di prova gratuita di Apple TV+. A partire dal 1 luglio il periodo di prova verrà sempre garantito, ma sarà di solo tre mesi. Al termine della prova l’utente dovrà scegliere se rinnovare il servizio o passare ad altro.

Apple TV+ oggi ha un prezzo di 4,99€ al mese. Tra i contenuti originali più apprezzati dal pubblico e dalla critica troviamo The Morning Show (con Steve Carell e Jennifer Aniston) e Ted Lasso (con Jason Sudeikis). Il servizio di Apple, ad ogni modo, deve ancora trovare un prodotto di punta in grado di attrarre il grande pubblico. Insomma, gli manca ciò che Stranger Things è per Netflix e Mandalorian è per Disney+.

Con il recente cambiamento di strategia, e non potendo più contare sugli abbonamenti in omaggio, Apple TV+ ha disperatamente bisogno di un catalogo più ricco e accattivante.