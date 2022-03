The Boys: Maccio Capatonda usa la serie per il trailer di “100 di questi Johnny”

Durante la visione di LOL: Chi ride è fuori 2, uno dei momenti topici è stato senza dubbio il grande ritorno dei fake trailer di Maccio Capatonda, anche se solo in versione recitata. Fraffrog li ha, poi, interpretati visivamente, ma arriva ora una nuova frontiera: l’utilizzo di altri filmati sulla voce di Maccio, per un risultato tanto straniante quanto esilarante, come nel caso del footage di The Boys usato per “100 di questi Johnny”.

Un’ottima idea, da parte di Prime Video, per pubblicizzare al contempo il successo di Lol 2 e il prossimo arrivo della terza stagione di The Boys. La terza stagione dello show arriverà il 3 giugno: nel frattempo è arrivato su Prime Video lo spin-off animato, Diabolical.

Questa, invece, la sinossi della seconda stagione di LOL:

Quest’anno lo show vedrà sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni che dovranno cercare di non cedere alla risata. Tutto si farà più difficile con la presenza di Lillo, l’arma letale della risata, un vero asso nella manica per Fedez e Frank Matano che si godranno lo show dalla control room.

In proposito, qui trovate il teaser trailer di The Boys 3: