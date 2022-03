LOL: Chi ride è fuori 2, Maccio Capatonda e il ritorno dei suoi mitici fake trailer

Maccio Capatonda, all’inizio della sua carriera, è diventato famoso anche per i suoi esilaranti fake trailer, che prendevano in giro i generi cinematografici più disparati. Ebbene, in LOL: Chi ride è fuori 2, il reality di Prime Video che vede protagonisti i volti più noti della comicità nostrana, Maccio è tornato a regalarci i suoi fake trailer, in versione 2.0: guardate la clip ufficiale e preparatevi a ridere!

Questa la sinossi della stagione:

Quest’anno lo show vedrà sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni che dovranno cercare di non cedere alla risata. Tutto si farà più difficile con la presenza di Lillo, l’arma letale della risata, un vero asso nella manica per Fedez e Frank Matano che si godranno lo show dalla control room.

