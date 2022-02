The Boys Presents: Diabolical, il trailer della serie animata!

Ecco finalmente il vero e proprio trailer dello spin-off animato The Boys Presents: Diabolical, in arrivo il 4 marzo su Prime Video.

Non pensate che, solo perché si tratta di una serie animata, The Boys Presents: Diabolical ci vada leggero, sia in violenza grafica che come tematiche: la nuova miniserie in arrivo il 4 marzo su Prime Video è in tutto e per tutto calata all’interno del canone della serie live action principale.

Lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, ha detto sulla serie:

Sorpresa! Abbiamo quasi finito di realizzare gli otto episodi della serie animata Diabolical. Ci siamo uniti assieme ad un gruppo incredibile di creatori con una sola regola, di divertirci e di non avere regole. Si tratterà di otto episodi divertenti, scioccanti, violenti ed emozionanti. Se credete che The Boys possa essere folle, non avete ancora visto questo.

Le storie alla base della serie, che vanterà otto episodi, abbiamo Garth Ennis, Awkwafina, Eliot Glazer, Ilana Glazer, Evan Goldberg, Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland and Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

