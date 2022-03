Fear the Walking Dead 7: il trailer della seconda parte della settima stagione

Ecco il trailer della seconda parte di Fear the Walking Dead 7, la settima stagione della serie spin-off in uscita il 17 aprile.

Il 17 aprile su AMC ed AMC+ arriverà la seconda parte di Fear The Walking Dead 7, in cui vedremo Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey), Morgan Jones (Lennie James) e Victor Strand (Colman Domingo) impegnati nella guerra nucleare zombi.

Qui sotto trovate il trailer della seconda parte di Fear The Walking Dead 7.

Tra gli aspetti salienti, il trailer mostra il ritorno di Madison Clark. Nel filmato possiamo sentire anche Alicia mentre parla in radio, dicendo:

Il luogo di cui avete sentito parlare è qui. Stiamo costruendo la nuova casa che state cercando. Ma prima abbiamo bisogno di un piccolo aiuto da parte vostra.

Presentando la settima stagione, Ian Goldberg, che è il co-showrunner della serie, ha dichiarato:

Abbiamo visto fino ad ora i personaggi protagonisti crescere in maniera formidabile durante queste sei stagioni, e ora con l’apocalisse si è creato un nuovo gioco. I sopravvissuti dovranno fare i conti con la devastazione, con il disastro nucleare, con risorse limitate e luoghi distrutti, e tutto ciò metterà ancora più in crisi i sopravvissuti.

In Italia gli episodi di Fear the Walking Dead sono disponibili su Prime Video. Mentre la serie principale, The Walking Dead, si può vedere direttamente sulla piattaforma streaming Disney+.

