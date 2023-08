Rick and Morty 7: la data d’uscita e la sinossi della settima stagione

Ecco la data d'uscita e la sinossi di Rick and Morty 7, la settima stagione della serie Adult Swim.

Da poco è stata rivelata la data d’uscita di Rick and Morty 7, la settima stagione della serie animata di Adult Swim che mischia commedia e fantascienza. La serie arriverà con i suoi nuovi episodi il 15 ottobre.

A comporre Rick and Morty 7 saranno in totale 10 episodi. Questa è la sinossi:

Rick e Morty sono tornati e sembrano più sè stessi che mai! È la settima stagione e le possibilità sono infinite: che succede a Jerry? EVIL Summer?! E torneranno mai al liceo?! Forse no! Ma proviamo a scoprirlo! Lunga vita a Rick and Morty per 100 anni! O almeno fino alla stagione 10!

Michael Ouweleen di Adult Swim ha dichiarato:

Grazie al talento dell’intero team dello show, possiamo tutti goderci 10 nuovi episodi che alzano ancora una volta il livello della commedia e dell’animazione. Questa stagione dimostra che i geni al lavoro su ‘Rick and Morty’ sono appena all’inizio.

Potrebbe interessarti anche questa news su Rick and Morty: