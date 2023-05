Fear The Walking Dead 8: il primo episodio completo è su YouTube

AMC ha deciso di condividere online gratuitamente il primo episodio di Fear The Walking Dead 8, l’ultima stagione della serie spin-off di TWD. Il titolo dell’episodio è ‘Remember What They Took From You’, ovvero “Ricorda cosa ti hanno preso”.

Ecco l’episodio completo disponibile in inglese su YouTube.

La stagione finale sarà articolata in dodici episodi che verranno divisi in due parti. La prima parte si concluderà entro il 18 giugno, mentre la seconda parte verrà distribuita più in là durante l’anno.

Il finale della settima stagione aveva portato Morgan Jones (Lennie James) e Madison Clark (Kim Dickens) ad unirsi per salvare la figlia di Morgan dall’isola PADRE. L’inizio dell’ottava stagione porta ad un salto temporale.

In Italia gli episodi di Fear the Walking Dead sono stati disponibili fino a qualche tempo fa su Prime Video. Mentre la serie principale, The Walking Dead, si può vedere direttamente sulla piattaforma streaming Disney+.

Fear the Walking Dead è una serie spin-of iniziata nel 2015, e che conta, fino ad ora, 103 episodi.