The Walking Dead: Dead City – Ecco il teaser trailer

Ecco il teaser trailer di The Walking Dead: Dead City, la serie TV spin-off in uscita a giugno.

Online è stato diffuso il teaser trailer di The Walking Dead: Dead City, la serie TV che vede protagonisti Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohan). La serie spin-off farà il suo esordio il 18 giugno negli Stati Uniti su AMC ed AMC+.

Ecco il teaser.

I due personaggi si troveranno ad avere a che fare con l’invasione zombie che ha devastato la città di New York, ed in particolare Manhattan. Lo showrunner Eli Jorné ha dichiarato sul progetto:

Si tratta del nuovo capitolo della storia di Maggie e Negan, e rappresenta il cuore del loro rapporto, un qualcosa che ha a che fare con la perdita e con il trauma. Come ci si può muovere all’interno di qualcosa del genere? Per me è stato sempre questo il cuore centrale di The Walking Dead.

Cohan e Morgan sono i produttori della serie, con il resto del cast composto da Ivanek (Damages) che fa il Croato, Gaius Charles (Grey’s Anatomy) nei panni di New Babylon lawman Perlie Armstrong, Mahina Napoleon (NCIS: Hawai’i) come Ginny, Jonathan Higginbotham (The Blacklist) fa Tommaso, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) è Jano, e Michael Anthony (The Game) fa Luther.