Dune 2: Austin Butler in trattative per interpretare Feyd-Rautha

Deadline ha rivelato che l'interprete Austin Butler è in trattative per vestire i panni di Feyd-Rautha nel film Dune 2.

Dopo che sono state rivelate le trattative di Florence Pugh per vestire i panni di Irulan Corrino in Dune 2, arriva un nuovo aggiornamento sulla produzione: anche l’interprete Austin Butler starebbe trattando per recitare nel ruolo di Feyd-Rautha nel lungometraggio.

Il personaggio di Feyd-Rautha che potrebbe interpretare Austin Butler per Dune 2 è uno dei preferiti dagli appassionati della saga. Si tratta del più giovane nipote del barone Vladimir Harkonnen, nonché suo erede. Ricordiamo che il personaggio fu interpretato nel Dune di David Lynch da Sting.

Austin Butler, oltre ad aver recitato in I Morti non Muoiono ed in C’era una volta a…Hollywood, sarà il protagonista del film biopic dedicato ad Elvis con Tom Hanks, in uscita entro quest’anno.

Nel nuovo lungometraggio su Dune ci saranno anche Timothèe Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin. Anche in questo caso la regia, la produzione e la sceneggiatura di Dune 2 è stata affidata a Denis Villeneuve.

Lo stesso regista ha dichiarato sul progetto: