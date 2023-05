Mortal Kombat 2: Karl Urban in trattative per interpretare Johnny Cage

L'interprete di The Boys, Karl Urban, sarà coinvolto in Mortal Kombat 2 nel ruolo di Johnny Cage.

L’interprete di The Boys, Karl Urban, dovrebbe unirsi al cast di Mortal Kombat 2 per vestire i panni di Johnny Cage. Queste sono le notizie che sono state diffuse online dai siti specializzati d’oltreoceano. A confermalo è stato anche il produttore del lungometraggio Todd Garner, che ha condiviso la news di The Wrap.

Non è chiaro quanto spazio avrà Karl Urban nei panni di Johnny Cage in Mortal Kombat 2, però la sua parte non dovrebbe consistere solo in un breve cameo. Ricordiamo che il personaggio di Johnny Cage è una stella delle arti marziali che, soprattutto nella sua prima versione, ricorda molto Jean-Claude Van Damme.

Per Mortal Kombat 2 è stato chiamato a firmare la regia Simon McQuoid, filmmaker che con il primo Mortal Kombat ha fatto il suo esordio da regista di un film (in precedenza aveva diretto spot su videogiochi come Halo e Call of Duty). Lo sceneggiatore del secondo capitolo sarà Jeremy Slater. Il primo Mortal Kombat è uscito nel 2021.

Mortal Kombat 2 sarà prodotto dalla Atomic Monster di James Wan, e dalla Broken Road Production con coinvolti Todd Garner, Simon McQuoid e E. Bennett Walsh.