Lobo: Jason Momoa in trattative per interpretare il personaggio

Jason Momoa sarebbe in trattative per vestire i panni di Lobo, e lasciare il personaggio di Aquaman.

Sembra che la rifondazione del DC Cinematic Universe possa passare per un casting clamoroso: Jason Momoa potrebbe non vestire più i panni di Aquaman per diventare Lobo.

Secondo quanto stanno riferendo alcuni report online dei siti americani (primo tra tutti Variety), Jason Momoa potrebbe iniziare a interpretare Lobo già in Superman: Legacy, o in un film standalone.

Se così fosse Jason Momoa si troverebbe in una situazione simile a quella di Chris Evans, che ha vestito sia i panni di Johnny Storm dei Fantastici Quattro, che quelli di Captain America.

In questo caso però si tratterebbe di una situazione ancora più clamorosa, considerando che Aquaman è stato uno dei protagonisti principali del precedente DC Cinematic Universe, e Lobo, con Jason Momoa, farebbe la sua prima apparizione sul grande schermo.

Ricordiamo che a dicembre arriverà nelle sale cinematografiche Aquaman e il Regno Perduto, secondo capitolo della saga su Arthur Curry, che dovrebbe concludere il percorso del personaggio. Sembra infatti che l’Aquaman di Momoa non tornerà nell’universo DC che ha in mente James Gunn.