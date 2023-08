Superman: Legacy – Alcuni indizi rivelano la possibile presenza di Krypto

Ecco alcune foto che indicano come James Gunn stia potenzialmente lavorando alla presenza di Krypto in Superman: Legacy.

In Superman: Legacy, oltre ai tanti personaggi già rivelati, potrebbe fare la sua prima apparizione in live-action anche il cane Krypto. E tutto ciò arriva grazie a degli indizi che sono stati rivelati con le immagini condivise da James Gunn su Threads.

Vi mostriamo le immagini.

Nella prima foto vediamo Nora, una mascot dell’art department che è stata vestita con il mantello di Superman. Ed alle sue spalle ci sono alcune referenze che riguardano proprio il personaggio di Krypto.

Possiamo trovare il fumetto Superman: The Legend Returns, un poster del 1988 dedicato ai 50 anni di vita dell’Uomo d’Acciaio; Superman (Vol. 1) #712, un fumetto del 2011 dal titolo “Lost Boy: A Tale of Krypto the Superdog”; e poi non poteva mancare la prima apparizione di Krypto in Adventure Comics #210, una storia del 1955.

Ricordiamo che James Gunn è particolarmente legato a character animali o di animali antropomorfi. Su tutti spicca la figura di Rocket Raccoon, ma nei Guardiani della Galassia è stato dato spazio anche al cane Cosmo, character minore della Marvel che ha avuto il suo spazio in Guardiani della Galassia vol.3.