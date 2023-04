City on Fire: Austin Butler protagonista del film tratto dai romanzi di Don Winslow

Dopo aver convinto sia pubblico che critica con la sua performance in Elvis, Austin Butler è pronto a fare da protagonista nel film City on Fire, un crime drama tratto da una serie di romanzi realizzati da Don Winslow.

Lo sviluppo del progetto è affidato a Sony 3000. La storia di City on Fire racconterà di un giovane aspirante gangster del New England chiamato Danny Ryan, che rivaleggia con bande locali, con la polizia, e con il Governo federale.

I libri raccontano una storia in stile Iliade in versione moderna, con una sorta di Elena di Troia che porta allo scontro due famiglie del New England, una di origine italiana e l’altra irlandese. Il primo romanzo è stato pubblicato lo scorso anno, mentre il secondo, City of Dreams, è arrivato da poco nelle librerie americane. Infine, l’ultimo capitolo della trilogia arriverà prossimamente.

La Sony intende realizzare l’intera trilogia, anche se questo dipenderà dagli incassi del primo lungometraggio. Lo scrittore Don Winslow ha dichiarato: