Xiaomi 12 Ultra userà un sensore Sony, stando a un nuovo leak

Un nuovo leak ha anticipato dettagli in merito agli Xiaomi 12 Ultra, telefoni di cui la compagnia non ha ancora avuto modo di discutere.

Un nuovo report di SamMobile ha da poco anticipato dei dettagli in merito agli Xiaomi 12 Ultra. Si tratta di dispositivi di cui il colosso cinese non ha ancora avuto modo di discutere, e che a quanto pare potrebbero presentarsi con una sorpresa particolarmente interessante all’interno. Se il noto portale che approfondisce in genere il mondo Samsung ha avuto modo di chiacchierare in merito ai device è perché a quanto pare questi non si presenteranno con un sensore del colosso sudcoreano, ma opteranno invece per un’alternativa targata Sony, al contrario di quanto visto con i precedenti modelli.

C’è da dire che dopo aver ufficializzato la serie degli Xiaomi 12, la quale sembra ormai pronta ad arrivare in Italia, come approfondito in questo articolo, non ha fatto parole delle novità in merito alla versione Ultra, e c’è quindi da dire che in seguito a quando verremo aggiornati sulla situazione la realtà dei fatti potrebbe risultare particolarmente differente. Fra gli altri dettagli emersi è presente un modulo delle fotocamere ben diverso, in quanto circolare, che dovrebbe quindi distinguere con facilità i dispositivi dagli altri.

Per quel che riguarda le specifiche dei dispositivi, a quanto pare il modulo principale dovrebbe offrire un totale di tre fotocamere, con una principale da 50 MP, una 48 MP con lente telephoto e un’ulteriore 48 MP ultra grandangolare. Al momento non ci sono accenni in merito a quando i dispositivi dovrebbero essere rilasciati, e a quali altri differenze la compagnia avrò modo di evidenziare per i device in questione, seppur sia probabile la differenza di una batteria davvero rivoluzionaria (ne abbiamo parlato in questo approfondimento).

Staremo a vedere quando finalmente la compagnia riuscirà a fare chiarezza in merito ad eventuali nuovi piani per la serie 12 appena arrivata sul mercato.