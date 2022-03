Xiaomi 12 Ultra: i rumor parlano di una batteria fuori da ogni schema

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Xiaomi 12 Ultra potrà contare su una batteria da primo della classe. Si parla di una batteria da 4900mAh a cella singola (!) e con tanto di ricarica rapida da 120W, una possibilità, quest’ultima, garantita dai chip proprietari di Xiaomi.

Il rumor arriva dal noto leaker ‘Digital Chat Station / @DCS’, che l’ha condiviso su Weibo. La nuova batteria del top-di-gamma rappresenterebbe un discreto passo in avanti rispetto al modello ’12 Pro’ uscito in Cina pochi mesi fa — quest’ultimo ha una batteria da 4600mAh.

Cella singola e ricariche particolarmente aggressive, almeno in teoria, non andrebbero molto d’accordo assieme. Banalmente perché con una soluzione a cella singola una ricarica estremamente potente – come quella a 120W – rischia di compromettere gravemente la longevità della batteria. Xiaomi ha superato questo ostacolo grazie ai chip Pengpai P1 e Surge P1, entrambi già impiegati anche sul Xiaomi 12 Pro.

Ricordiamo che utilizzare una soluzione a cella singola ha degli importanti vantaggi, soprattutto sulle dimensioni complessive della batteria.

Grazie ai chip proprietari, lo smartphone è in grado di ottimizzare in tempo reale la potenza della ricarica, allungando in questo modo la longevità della batteria.

Morale? Ci si aspetta una ricarica da 0 al 100% in tempi fulminii, sotto ai 20 minuti. Quando sarà il momento, sarà sicuramente interessante vedere come si comporterà lo smartphone durante i test indipendenti della stampa specializzata.

Nel frattempo, nella giornata di ieri sono emersi dei rumor decisamente meno entusiasmanti. In questo caso si parla degli Xiaomi 12 e 12 Pro, presentati a gennaio in Cina ma ancora inediti in Europa e in Italia. Secondo Pricebaba, entrambi i device verranno proposti in Italia ad un prezzo nettamente superiore a quello che aveva accompagnato il lancio della generazione precedente.

In copertina: un render non ufficiale immagina il design della scocca dello Xiaomi 12 Ultra