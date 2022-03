Xiaomi 12 e 12 Pro: leak svelerebbe un aumento dei prezzo in Italia

Xiaomi ha da poco avuto modo di portare sul mercato la sua serie 12, la quale, dopo un debutto decisamente di successo, si prepara a quanto pare a giungere anche in Europa. Stando ai leak, infatti, il lancio dovrebbe avvenire nella giornata del 15 marzo grazie a un nuovo evento, che dovrebbe ufficializzare anche maggiori dettagli in merito alle versioni che arriveranno in Europa, e, di conseguenza, anche nel nostro paese.

Ad anticipare il prezzo dei dispositivi è un’esclusiva di Pricebaba, che potrebbe aver anticipato il fatto che vedremo un aumento rispetto agli Xiaomi 11 con la serie 12, almeno per quel che concerne il modello principale.

A quanto pare si parlerà infatti di 899€ da dover sborsare per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, con la versione Pro da 256 GB e la stessa RAM che dovrebbe invece presentarsi a 1.099€.

Rispetto ai Mi 11 abbiamo a che fare nel primo caso con un aumento, il quale non fa di sicuro piacere ai fan, seppur sia bene sottolineare che al momento non abbiamo a che fare con informazioni confermate. Discorso diverso per la versione Pro, in attesa del reveal degli Ultra, dato che i Mi 11 Pro non sono mai arrivati in Italia, e non è quindi possibile fare un paragone.