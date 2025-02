Un preoccupante fenomeno di riscaldamento invernale ha colpito il Polo Nord, determinando un rialzo delle temperature che nella giornata di domenica ha superato i valori stagionali di 20° C, come riportato dal Guardian. Il Copernicus Climate Change Service dell’Unione Europea ha ribadito la considerevole propensione al riscaldamento, mentre una boa di neve artica ha rilevato una temperatura di 0,5° C.

Secondo le dichiarazioni del ricercatore Mika Rantanen, non è certamente facile valutare esattamente i cambiamenti di temperatura in determinate zone artiche, anche se i modelli hanno segnalato una variazione di 20° C. Questo evento eccezionale inciderebbe in modo preoccupante sul declino del ghiaccio artico e sul riscaldamento a lungo termine, trattandosi di uno dei fenomeni più incredibili che hanno colpito le zone polari, sempre in riferimento al riscaldamento invernale.

Aumento delle temperature al Polo Nord: cause e conseguenze

Julien Nicolas, climatologo presso il Copernicus Climate Change Service, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Guardian, affermando che una delle cause del riscaldamento delle zone artiche potrebbe essere correlata a un sistema di bassa pressione attiguo all’Islanda. Le temperature calde dell’Atlantico Nord-Orientale contribuirebbero ad accentuare tale evento.

Si tratta di casi rarissimi, la cui frequenza va verificata effettuando ulteriori ricerche e studi più approfonditi. Non è la prima volta che al Polo Nord si verificano eventi di surriscaldamento: nel mese di dicembre del 2016 un’anomala ondata di calore invernale ha fatto rilevare temperature pari a 32° F. Gli scienziati del clima rivelano attraverso i loro studi che il fenomeno di riscaldamento artico ha raggiunto una velocità che supera quasi 4 volte quella del resto del mondo: tale evento è detto amplificazione artica o polare.

La riduzione del ghiaccio marino artico potrebbe determinare eventi meteorologici estremi, facilitando l’accesso alle rotte di navigazione polari, mettendo a rischio la fauna locale, tra cui balene e orsi polari, e creando disagi alle popolazioni indigene.