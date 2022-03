Shark – Il Primo Squalo 2 uscirà nei cinema ad agosto 2023

Dopo aver annunciato diversi nomi del cast, è stata comunicata la data d’uscita al cinema di Shark: Il Primo Squalo 2, che arriverà nelle sale cinematografiche il 4 agosto 2023. Il periodo di distribuzione è simile a quello del primo lungometraggio, considerando che il film con Jason Statham uscì in sala ad agosto 2018.

La comunicazione della distribuzione di Shark: Il Primo Squalo 2 ad agosto 2023 arriva dopo che la Warner Bros. ha annunciato tutta una serie di spostamenti di date, soprattutto riguardo a film DC Comics. The Flash ed Aquaman 2 arriveranno al cinema nel 2023, mentre Black Adam e Shazam! 2 usciranno entro quest’anno.

Il titolo originale del lungometraggio Shark: Il Primo Squalo 2 sarà Meg 2: The Trench. Il titolo fa intuire come, in quest’occasione, i protagonisti dovranno affrontare il nuovo squalo gigante all’interno di una fossa. La regia del film è stata affidata a Ben Wheatley, mentre lo stesso Jason Statham, assieme a Bingbing Li, riprenderanno i rispettivi ruoli occupati nel lungometraggio precedente.

Ad occuparsi della sceneggiatura ci saranno Dean Georgaris, Erich Hoeber e Jon Hoeber, mentre tra i produttori ci saranno Lorenzo di Bonaventura, Belle Avery e Catherine Xujun Ying.

