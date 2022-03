The Flash e Aquaman 2 sono stati posticipati al 2023

La Warner Bros. ha deciso di spostare l’uscita dei prossimi film DC Comics: su tutti spiccano The Flash e Aquaman 2, che arriveranno nelle sale cinematografiche nel 2023. Il nuovo lungometraggio su Aquaman uscirà nelle sale cinematografiche il 17 marzo 2023, mentre The Flash uscirà il 23 giugno 2023. Entrambi i film dovevano uscire nel 2022.

La notizia dello spostamento dell’uscita di Aquaman 2 e The Flash al 2023 arriva in contemporanea con un post in cui lo stesso regista del nuovo lungometraggio su Aquaman, James Wan, ha scritto su Instagram:

Sto lavorando senza sosta, giorno e notte, 15 ore al giorno, per montare il film su Aquaman direttamente da casa. Per un film che si basa molto sugli effetti speciali ringrazio per il tempo extra che mi è stato dato per sistemare tutto. Lavorare con una spettacolare nuova tecnologia mi ha entusiasmato fin dai primi test di prova. Sono cautamente ottimista ed entusiasta, e non vedo l’ora di condividere qualcosa di nuovo appena ce ne sarà la possibilità.

C’è molta attesa per i prossimi film DC Comics, e per The Flash in particolare, considerando che si tratterà di un lungometraggio che aprirà al multiverso, e che mostrerà nuovamente Michael Keaton nei panni di Batman. Il film doveva uscire a novembre, e invece i fan dovranno aspettare oltre un anno per poterlo vedere.