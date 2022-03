Nothing presenterà un nuovo prodotto il prossimo 23 marzo, è lo smartphone?

«E se ti dicessimo che il 2021 è stato solo un riscaldamento?». Sembra una minaccia, e invece è il messaggio con cui la Nothing di Carl Pei ha scelto di anticipare il suo prossimo evento di presentazione, fissato per il prossimo 23 marzo.

Per gli smemorati: Nothing è un marchio fondato da Carl Pei, già co-founder di OnePlus. L’azienda può contare su un team di investitori di primissimo piano (tra questi c’è il co-fondatore di Reddit e l’inventore dell’iPod) e per il momento ha presentato solamente un prodotto (di discreto successo), ossia gli auricolari tws Ear (1).

Nella laconica email inviata in queste ore alla stampa e agli utenti iscritti al sito del brand, Nothing non si sbottona più di tanto. Non sappiamo cosa verrà presentato tra poche settimane. «Un riscaldamento per cosa? Scoprilo il prossimo 23 marzo alle 15:00», si legge. E ancora: «Spoiler: potrebbe essere il nostro prossimo prodotto». L’evento sarà presentato da Carl Pei in persona.

Che la Nothing avesse diversi prodotti in cantiere non è un mistero. Il brand dovrebbe presentare circa tre o quattro nuovi device nel corso dei prossimi mesi. Si parla quasi sicuramente di un powerbank e forse anche di uno smartwatch. Ma il pezzo forte è un altro. Sappiamo con una discreta certezza che la Nothing sta per presentare il suo primo smartphone, realizzato in collaborazione con Qualcomm.

Carl Pei si è fatto “inavvertitamente” fotografare con un prototipo del device durante il MWC di Barcellona. Inutile dire che il 23 marzo la Nothing potrebbe proprio presentare il tanto atteso dispositivo.