NOTHING pronta a presentare il suo primo smartphone? Un tweet scatena i fan

Un recente siparietto social tra Carl Pei e Qualcomm scatena l'immaginazione dei fan. Sta per arrivare il primo smartphone della NOTHING?

La NOTHING di Carl Pei sta già lavorando al suo primo smartphone. Dopo nemmeno un anno di attività il brand ha già catalizzato l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Le cuffiette Ear (1) – già oltre 400.000 unità vendute – sono solo l’inizio, la NOTHING non ha mai fatto mistero di avere ambizioni molto più vaste.

Del primo smartphone della NOTHING se ne è iniziato a parlare lo scorso autunno e all’epoca si parlava proprio di un lancio verso i primi mesi del 2022. Eppure, al netto di un eccessivo ottimismo sulle tempistiche, forse qualcosa di vero c’è.

L’unica prova? Una recente interazione social tra Carl Pei – con tanto di BAYC per immagine del profilo – e gli account Twitter ufficiali di Qualcomm e Android. Qualcomm ha una partecipazione da 50 milioni di dollari nell’azienda di Pei, ma secondo alcune speculazioni, questo siparietto su Twitter potrebbe avere a che fare con il prossimo device della NOTHING. Da qui l’idea che l’azienda si prepari ad annunciare uno smartphone con SoC Qualcomm.

Di certo c’è che la NOTHING vuole creare un nuovo ecosistema di prodotti – tutti con la stessa filosofia e lo stesso linguaggio di design – complementari tra di loro. Oggi NOTHING lavora a ben quattro nuovi prodotti, anche se non abbiamo molti dettagli. Si parla di un powerbank e forse di uno smartwatch.