Apple Original Films: tutte le uscite per il 2022, ecco le prime immagini dei film

Sulla scia delle storiche vittorie dei SAG Award per l’amato film “CODA”, in aggiunta alle nomination agli Oscar, ai riconoscimenti AFI e a una lista crescente di premi sia per lo stesso “CODA”, che per l’acclamato film drammatico “Macbeth”, Apple oggi ha svelato la nascente lista di film originali Apple che saranno presentati in anteprima mondiale, nelle sale e su Apple TV+, nel corso del prossimo anno.

Qui sotto trovate alcune immagini dedicate alle prossime uscite di film Apple Originals.

Il 2022 vedrà il debutto di nuovi Apple Original Films provenienti dagli autori e dai creativi più famosi e pluripremiati di oggi, tra cui Alfonso Cuaron, Antoine Fuqua, Dakota Johnson, Oprah Winfrey, Will Smith, Ryan Reynolds, Will Ferrell, Octavia Spencer, Bill Murray, Russell Crowe e molti altri.

“Cha Cha Real Smooth“, vincitore del Sundance Film Festival US Dramatic Audience Award 2022, sarà presentato in anteprima mondiale su Apple TV+ il 17 giugno. Nel film, Cooper Raiff, che è anche sceneggiatore e regista, veste i panni di un neolaureato tornato a vivere a casa con la sua famiglia; il ragazzo trova lavoro come organizzatore di feste per bar e bat mitzvah e stringe un’amicizia unica con una giovane mamma, interpretata da Dakota Johnson, e la figlia adolescente.

Tra gli altri attesissimi film originali Apple che usciranno quest’estate ci sono “Sidney Poitier: The Me I Used to Be”, un documentario prodotto da Oprah Winfrey e diretto da Reginald Hudlin sulla carriera e la vita del compianto Sidney Poitier, e “Luck”, il nuovo film d’animazione di Skydance Animation sulla ragazza più sfortunata del mondo, con le voci di Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada, Simon Pegg, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger e Adelynn Spoon, in uscita il 5 agosto.

Più avanti, in autunno, la lista di Apple Original Films si amplierà con la premiere del documentario “Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong”, uno sguardo definitivo sulla vita e sull’eredità del grande musicista, come maestro e padre fondatore del jazz, prodotto grazie al primo accordo tra Apple e Imagine Documentaries.

“Raymond & Ray” che racconta la storia di Raymond e Ray (interpretati da Ewan McGregor ed Ethan Hawke), due fratellastri che hanno vissuto all’ombra di un padre terribile, e “Una birra al fronte” di Peter Farrelly, il nuovo film drammatico con Zac Efron e Russell Crowe basato sulla vera storia di John “Chickie” Donohue, che nel 1968 lasciò New York per rintracciare in Vietnam i compagni d’infanzia arruolati nell’esercito e condividere con loro qualche birra. Anche il docufilm “The Sound of 007” farà il suo debutto mondiale il prossimo autunno, in occasione del 60° anniversario della serie di film di James Bond.

Il pubblico potrà anche godersi le festività natalizie con l’uscita di “Spirited – Magia di Natale”, la moderna interpretazione musicale del classico racconto natalizio di Charles Dickens “A Christmas Carol” con Ryan Reynolds, Will Ferrell e Octavia Spencer. Prima della fine del 2022 debutterà anche il nuovo film di Antoine Fuqua con Will Smith, “Emancipation – Oltre la libertà”, che racconta la storia di un uomo in fuga dalla schiavitù.

Prossimamente, inoltre, alla lista dei lungometraggi di Apple Original Films si aggiungeranno “Killers of the Flower Moon” il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow e altri, che racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

E ancora, sarà presto disponibile il thriller di spionaggio di Matthew Vaughn, “Argylle”, con un cast corale che include Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, Dua Lipa e Ariana DeBose; così come “Sharper”, un thriller di grande suspense ambientato a New York, scritto dagli autori Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, con Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton e John Lithgow, e “Tetris” con Taron Egerton, che racconta lo straordinario viaggio di uno dei giochi per computer più iconici del mondo.

La gamma di Apple Original Films continua ad espandersi grazie ai film dei più richiesti narratori di oggi, come “Napoleon” di Ridley Scott, con Joaquin Phoenix nei panni del capo militare e imperatore francese, insieme a Vanessa Kirby nei panni di Josephine; una coppia di documentari complementari intitolati “Number One on the Call Sheet”, che celebrano le donne e gli uomini neri di Hollywood; “Ghosted”, un film romantico con alto tasso d’azione e avventura con Chris Evans e Ana de Armas; “Spellbound” di Skydance Animation, che segue le vicende di una giovane ragazza nell’intento di spezzare l’incantesimo che ha diviso in due il suo regno; “The Beanie Bubble”, ispirato alla storia dietro una delle più grandi follie speculative che hanno divampato nella cultura americana negli anni ’90 e interpretato da Elizabeth Banks, Zach Galifianakis, Sarah Snook e Geraldine Viswanathan.

Apple Original Films è inoltre attualmente in fase di sviluppo di progetti ricercati, tra cui “Bad Blood” di Adam McKay, sull’ascesa e la caduta del CEO di Theranos Elizabeth Holmes, con Jennifer Lawrence che è produttrice e interpreta la stessa Holmes; il film rivoluzionario “Bride”, prodotto e interpretato da Scarlett Johansson; “Snow Blind” con protagonista Jake Gyllenhaal; un nuovo biopic su Sue Mengers con la vincitrice dell’Oscar Jennifer Lawrence; “Dolly”, un nuovo lungometraggio scritto dalla candidata all’Oscar Vanessa Taylor e Drew Pearce con la candidata all’Oscar Florence Pugh come protagonista. Ancora, un adattamento del bestseller di Judy Heumann ‘Being Heumann’ diretto da Siân Heder, un film biografico su Audrey Hepburn e un thriller con George Clooney e Brad Pitt, scritto e diretto da Jon Watts, su due riparatori solitari assegnati allo stesso lavoro.

Sottolineando la sua missione di consegnare al pubblico una lista accurata di storie originali, Apple ha stretto accordi generali per la produzione di lungometraggi con studi e società di produzione pluripremiati, tra cui Sikelia Productions di Martin Scorsese, Hyperobject Industries di Adam McKay, Appian Way di Leonardo DiCaprio, Eden Productions di Richard Plepler, Siân Heder e Tracy Oliver, A24, Imagine Entertainment, Skydance Animation e Skydance Media, garantendo un’offerta continua di nuovi film per i prossimi anni.

Lo slancio intorno alla lista di Apple Original Films continua a crescere dal debutto di Apple TV+, poco più di due anni fa. L’acclamato film di Siân Heder “CODA” è già entrato nella storia come il film più premiato al Sundance Film Festival, oltre a diventare il primo film con un cast prevalentemente sordo a vincere un premio SAG. A meno di due anni dal suo lancio, Apple ha anche vinto l’Emmy con “Boys State” come miglior documentario e ha presentato film Apple Original di successo, tra cui i film con Tom Hanks “Greyhound”, candidato all’Oscar, e “Finch”, il progetto successivo che ha stabilito record di pubblico diventando il film più visto in assoluto su Apple TV+, dopo l’anteprima dello scorso anno.

Ad oggi, le serie e i film di Apple hanno ottenuto 213 vittorie e 950 nomination e hanno recentemente ricevuto riconoscimenti dagli Oscar, SAG Awards, Critics Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, NAACP Image Awards, nonché dai passati Daytime e Primetime Emmy.