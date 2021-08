Killers Of The Flower Moon: John Lithgow entra nel cast del film di Scorsese

John Lithgow è entrato a far parte del cast del nuovo film di Martin Scorsese intitolato Killers Of The Flower Moon.

Il nuovo film di Martin Scorsese, intitolato Killers Of The Flower Moon, si arricchisce di un altro nome importante tra i membri del cast: stiamo parlando di John Lithgow, attore che farà una nuova apparizione in Dexter, e che negli ultimi anni si è distinto per la sua partecipazione a The Crown, nei panni di Winston Churchill.

Non sono stati rivelati dettagli sul ruolo di John Lithgow in Killers Of The Flower Moon, ma sappiamo già che si unirà ad un cast di grande livello, che comprende già Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Jesse Plemons.

Tra gli altri interpreti ci saranno Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleu, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy e Scott Shepherd.

Il lungometraggio sviluppato da Apple Studios (mentre in precedenza era stato affidato a Paramount) e diretto e prodotto dal premio Oscar Martin Scorsese, è basato sul best-seller di David Grann e segue la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi, una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.