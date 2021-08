Killers of the Flower Moon: Brendan Fraser nel cast del film

Brendan Fraser è entrato a far parte del cast del film Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Un altro nome si è unito al cast del nuovo film di Martin Scorsese, intitolato Killers of the Flower Moon: stiamo parlando di Brendan Fraser, che interpreterà la parte dell’avvocato WS Hamilton. Fraser è conosciuto dagli appassionati per aver interpretato il protagonista della trilogia su La Mummia, ma anche per aver partecipato ultimamente alla serie TV DC Comics Doom Patrol.

Brendan Fraser si unisce ad un cast che vedrà in Killers of the Flower Moon presenti anche Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd, e Sturgill Simpson. Ma, soprattutto, ci saranno Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons.

Il lungometraggio sviluppato da Apple Studios (mentre in precedenza era stato affidato a Paramount) e diretto e prodotto dal premio Oscar Martin Scorsese, è basato sul best-seller di David Grann e segue la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi, una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

