Doom Patrol 3: finite le riprese della terza stagione della serie TV

Doom Patrol si è contraddistinta come una delle serie più caratteristiche dell’universo DC Comics, e da poco è stata annuncia la fine delle riprese di Doom Patrol 3, la terza stagione del telefilm che racconta il percorso dei personaggi che, negli ultimi tempi, sono stati raccontati nei fumetti da Gerard Way.

Ad annunciare la fine delle riprese di Doom Patrol 3 è stato Joivan Wade, interprete di Cyborg, che ha dichiarato su Instagram:

Mi sento come se fossi all’ultimo giorno di scuola. Sei mesi, un milione di riprese e migliaia di emozioni dopo. Che percorso che è stato amici. La terza stagione di Doom Patrol si è conclusa, e credo proprio che l’adorerete. Penso che sia la stagione migliore, a mio modesto parere. Questo perché è stata scritta in maniera fenomenale ed ha avuto delle performance fantastiche. Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate, ma sono sicuro che l’amerete.