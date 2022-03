Argylle: Henry Cavill e Dua Lipa nella prima immagine del film Apple

Apple TV+ ha diffuso un’immagine dedicata ad Argylle, il film che vedrà protagonisti Henry Cavill e la popolare cantante Dua Lipa. Lo scatto mette al centro proprio i due interpreti, che sembrano condividere un ballo romantico.

Ecco l’immagine con Henry Cavill e Dua Lipa da Argylle.

La storia segue le vicende di una spia che soffre di amnesia, e viene portato a credere di essere un autore di thriller di successo. Alla regia del progetto è stato chiamato Matthew Vaughn, che ha lavorato su una sceneggiatura di Jason Fuchs, con la storia basata su un libro realizzato da Ellie Conway.

Oltre ad Henry Cavill ed a Dua Lipa, Argylle avrà come protagonisti un cast d’eccezione, formato da Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Ariana DeBose, Rob Delaney, John Cena e Samuel L. Jackson.

Questo lungometraggio rappresenta l’esordio come interprete per Dua Lipa, che fino ad ora ha avuto una grande carriera da cantante, che l’ha portata a ottenere tre Grammy. Mentre per quanto riguarda Henry Cavill, dopo aver svestito i panni di Superman, l’attore ha lavorato in produzioni come Enola Holmes e The Witcher.