Samsung: via il caricabatterie anche dalla confezione degli smartphone entry-level

Samsung non includerà più un caricabatterie nella confezione dei suoi smartphone di fascia economica e media? Lo rivelano alcuni leaker.

Sembra che Samsung voglia rimuovere i caricabatterie anche dalle confezioni dei suoi smartphone di fascia economia e media. Per il momento non è ancora ufficiale, ma lo sostengono con insistenza diversi rumor rimbalzati in rete. Stop al caricabatterie incluso nelle confezioni degli smartphone delle linee Galaxy A e Galaxy M.

Samsung attualmente ha rimosso il caricabatterie dalle confezioni dei suoi smartphone top di gamma.

Ad aprire le danze era stata Apple, quando aveva annunciato che i suoi iPhone 12 per la prima volta non sarebbero stati venduti assieme al caricabatterie. Cupertino aveva giustificato la scelta sostenendo di voler ridurre gli sprechi e diminuire l’impatto dei suoi prodotti sull’ambiente.

All’epoca la scelta era stata contestata duramente dai consumatori e, a dire il vero, perfino dai competitor (tra cui la stessa Samsung). Inutile dire che, come aveva anticipato più di qualcuno, anche le aziende concorrenti hanno seguito a stretto giro Apple, adottando la stessa controversa decisione. Così nel 2021 anche i Samsung S21 sono stati venduti senza adattatore e lo stesso ha fatto Huawei con alcuni dei suoi prodotti.

Secondo il leaker Yogesh Brar, Samsung ora vuole togliere il caricabatterie da muro anche dalle confezione dei suoi altri smartphone. Il primo smartphone a seguire questa nuova filosofia sarà il nuovo Galaxy F23, un device da circa 260 euro.