Samsung segue Apple, niente caricabatteria nella confezione del Galaxy S21 (rumor)

Piaccia o meno, Apple è tornata a dettare i trend nel mondo degli smartphone: anche Samsung non includerà nessun caricabatteria né tantomeno le cuffie nella confezione dei suoi Galaxy S21.

Ad ottobre un rumor ci aveva raccontato che Samsung stava valutando la possibilità di non includere caricabatteria e cuffiette nelle confezioni dei suoi top-di-gamma: gli imminenti Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra.

La notizia, dunque, non ci coglie esattamente impreparati: dell’ipotesi che anche Samsung potesse seguire a ruota la scelta di Apple se ne parla già da un paio di mesi. Tuttavia, all’epoca sembrava che il produttore coreano non avesse ancora preso una decisione finale.

Oggi non sembrano più esserci molti dubbi, questo perché è emersa una domanda di certificazione per il Galaxy S21 destinata alle autorità brasiliane. Domanda dove è esplicitato chiaramente che lo smartphone non è venduto assieme ad un caricabatteria da muro o ad un paio di cuffie.

Apple aveva tentato di vendere la novità sottolineando i vantaggi per l’ambiente. In realtà le ragioni del taglio vanno piuttosto ricercati nell’esoso BOM (Bill of materials) dei nuovi smartphone di ultima generazione: schermi OLED e modem 5G hanno un costo non indifferente, la scelta è tra un price tag più alto o tagliare il tagliabile.