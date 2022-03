Prey: il prequel di Predator sarà ambientato nel 1719 nella Grande Pianura americana

Steve Asbell, il presidente dei 20th Century Studios, ha di recente parlato dei piani della casa di produzione affiliata alla Disney, e tra i vari progetti si è soffermato a parlare di Prey, il film prequel di Predator, che, secondo quanto riferito, sarà ambientato nel 1719 nella Grande Pianura americana.

Qui sotto trovate le parole del presidente dei 20th Century Studios su Prey:

Dal 2023 in poi abbiamo in mente di realizzare un grande volume di produzioni per lo streaming, nell’ordine di dieci film all’anno. Vogliamo esplorare alcune delle proprietà Fox più amate. E tutto questo verrà fatto dando grande spazio creativo, un qualcosa che vedrete, ad esempio, in Prey, che uscirà quest’estate. Si tratta di un film su Predator ambientato nelle Grandi Pianure nel 1719. Ecco, potremo fare cose di questo genere.